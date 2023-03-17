«Ни одна селекция неидеальна». Церковный — о перестановках в «Зените» по ходу сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос о перестановках в составе, случившихся по ходу сезона.
«Мы заменили трёх игроков. Ни одна селекция не бывает идеальной. Существует много факторов, которые могут повлиять на её результаты. Есть много примеров, когда безоговорочные лидеры команд в новых клубах не могут реализоваться и наоборот. Поэтому всегда, проводя трансферную кампанию, мы держим в уме возможные замены по ходу сезона и предусматриваем под это ресурсы заранее.
Этим летом рынок игроков по ряду причин был для нас сужен, мы были вынуждены рисковать, подписывая баскетболистов, не имеющих достаточного опыта выступления на нашем уровне. В итоге по ходу сезона пришлось вносить коррективы, в том числе в связи с травмой Дениса Захарова», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 17 марта 2023
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:21
-
08:05
-
04:35
-
01:06
-
01:05
-
00:49
-
00:40
- 16 марта 2023
-
23:52
-
23:17
-
22:27
-
22:02
-
21:58
-
21:45
-
21:06
-
20:04
-
19:48
-
19:40
-
18:45
-
17:50
-
16:56
-
16:50
-
16:20
-
15:34