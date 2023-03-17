«Ни одна селекция неидеальна». Церковный — о перестановках в «Зените» по ходу сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос о перестановках в составе, случившихся по ходу сезона.

«Мы заменили трёх игроков. Ни одна селекция не бывает идеальной. Существует много факторов, которые могут повлиять на её результаты. Есть много примеров, когда безоговорочные лидеры команд в новых клубах не могут реализоваться и наоборот. Поэтому всегда, проводя трансферную кампанию, мы держим в уме возможные замены по ходу сезона и предусматриваем под это ресурсы заранее.

Этим летом рынок игроков по ряду причин был для нас сужен, мы были вынуждены рисковать, подписывая баскетболистов, не имеющих достаточного опыта выступления на нашем уровне. В итоге по ходу сезона пришлось вносить коррективы, в том числе в связи с травмой Дениса Захарова», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.