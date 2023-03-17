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Владимир Гомельский объяснил, почему считает Единую лигу ВТБ второй по силе в Европе

Владимир Гомельский объяснил, почему считает Единую лигу ВТБ второй по силе в Европе
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему, по его мнению, Единая лига ВТБ – второй по силе чемпионат в Европе. Как считает Гомельский, всё дело в уровне клубов-середняков, который в Единой лиге ВТБ выше, чем в европейских чемпионатах.

«С моей точки зрения, определять уровень того или иного чемпионата нужно не по лидерам (эти команды участвуют в Еврокубках), а по середнякам. И тогда наши «Нижний Новгород», МБА, «Самара», «Автодор», «Енисей», «Парма» выглядят предпочтительнее тех команд из чемпионатов Германии, Италии, Франции и особенно Турции и Греции, которые в своих чемпионатах занимают места с четвёртого по девятое. И только в Испании эти середняки выглядят гораздо сильнее наших», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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