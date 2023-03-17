Стал известен статус Луки Дончича перед матчем с «Лейкерс»
Поделиться
Получивший травму ноги лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Underdog NBA в соцсетях.
Встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелесом» состоится завтра, 18 марта. Начало матча запланировано на 5:30 мск.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач.
В турнирной таблице НБА Западной конференции «Даллас» в настоящий момент занимает восьмое место (35 побед — 35 поражений). «Лос-Анджелес» располагается на девятой позиции (34 победы — 36 поражений).
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
Комментарии
- 17 марта 2023
-
13:53
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:21
-
08:05
-
04:35
-
01:06
-
01:05
-
00:49
-
00:40
- 16 марта 2023
-
23:52
-
23:17
-
22:27
-
22:02
-
21:58
-
21:45
-
21:06
-
20:04
-
19:48
-
19:40
-
18:45
-
17:50
-
16:56
-
16:50
-
16:20
Партнерский контент