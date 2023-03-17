Стал известен статус Луки Дончича перед матчем с «Лейкерс»

Получивший травму ноги лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Underdog NBA в соцсетях.

Встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелесом» состоится завтра, 18 марта. Начало матча запланировано на 5:30 мск.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач.

В турнирной таблице НБА Западной конференции «Даллас» в настоящий момент занимает восьмое место (35 побед — 35 поражений). «Лос-Анджелес» располагается на девятой позиции (34 победы — 36 поражений).

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: