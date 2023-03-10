Дончич — на волоске от дисквалификации. Столько технических в НБА не получает почти никто

24-летний Лука Дончич – настоящая звезда нового поколения игроков НБА. В нынешнем сезоне он делает один трипл-дабл за другим, набирает сумасшедшее количество очков, а также является одним из главных претендентов на награду MVP. Но есть ещё один аспект, в котором ему нет равных – получение технических.

Сейчас на счету словенца 15 подобных нарушений – на одно меньше, чем у Диллона Брукса из «Гриззлис», которому принадлежит первое место в лиге. И это при том, что один фол, полученный Лукой в декабре в матче с «Оклахомой», был отменён. Получается, звезда «Мэвс» зарабатывает по техническому в каждом четвёртом матче. И за каждый из них он, кстати, платит штраф в размере $ 2 тысячи – то есть на данный момент «набежало» уже $ 30 тысяч. Дальше – больше?

Согласно правилам НБА, за 16 технических в регулярном сезоне баскетболиста дисквалифицируют на одну игру и штрафуют на $ 5 тысяч. После этого игрок рискует быть отстранённым на один матч за каждые два таких нарушения. Вышеупомянутый Брукс, например, уже пропустил недавнюю встречу его «Мемфиса» с «Клипперс». А вот Дончич пока остаётся в шаге от наказания.

В прошлом и позапрошлом регулярных сезонах Лука получал по 17 технических, но оба раза НБА отменяла по два из них. Защитник становился вторым в лиге по их количеству, но буквально чудом спасался от дисквалификации. Однако в нынешнем чемпионате его команде осталось провести ещё 15 встреч. И как так вообще получается, что третий год подряд игрок оказывается на волоске от пропуска матчей?

Лука Дончич Фото: Tom Pennington/Getty Images

Ну, во-первых, он любит поспорить с арбитрами. Причём на повышенных тонах. Дончичу дали фол? Или, наоборот, сопернику не дали фол на Дончиче? Он тут же возмущённо вскидывает руки, делает своё самое недовольное выражение лица и отправляется «воевать» с рефери. Если, конечно, не решает выпустить пар иначе: пнуть рекламный щит или швырнуть бутылку с водой. Во-вторых, достаётся от Луки не только рефери, но и соперникам (как, например, было с Девином Букером в недавней игре с «Финиксом») и даже одноклубникам (как Дуайту Пауэллу в декабре). В обоих случаях его поведение зачастую наказывается «технарями».

В некоторых эпизодах вообще кажется, что Дончич сам напрашивается на замечание. Так, например, было в конце января в матче с «Хит». Лука оказался недоволен тем, что арбитр (вполне заслуженно, кстати говоря) присудил ему пробежку в одной из атак. В следующем владении он оформил трёхочковый со степ-бэка, повернулся к рефери и с сарказмом изобразил жест, обозначающий пробежку. К чему это? Непонятно. Особенно есть учесть, что подобная насмешка над судьёй также могла обернуться для Луки очередным «Т».

И всё бы ничего, вот только получение технических сказывается на игре Дончича – его защитных действиях, выборе позиции для броска и эффективности в целом. Взять, например, прошедший матч с «Пеликанс». За девять минут после того, как Луке присудили тот самый 15-й фол в сезоне, соперник перебросал его «Мэвс» 22:6. К тому же в третьей четверти он был вынужден покинуть площадку из-за травмы бедра, в связи с которой игроку предстоит пройти МРТ-обследование. Всё это вылилось в поражение (106:113), стоившее «Далласу» трёх позиций в турнирной таблице Западной конференции, где идёт ну очень плотная борьба за плей-офф и плей-ин.

В прошлом сезоне Дончич был в аналогичной ситуации, также заработав 15 фолов к марту. Тогда он говорил, что обязательно перестанет устраивать выходки на площадке, рассказывал о забавном методе борьбы со стрессом – напевать про себя любимую песню. Всеми силами помочь подопечному старался и тренер «Далласа» Джейсон Кидд:

«Я разговариваю с ним, когда вижу, что он расстроен. Между нами существует доверие. Он знает, что я буду помогать защищать его и говорить с судьями о том, что он пытается донести до них. Мы – партнёры, и я сделаю всё, чтобы защитить его и остальных ребят».

Вот только Лука, судя по всему, не учится на ошибках. И ситуация усугубилась до такой степени, что даже Кидд, кажется, опустил руки. Вот что он сказал после недавнего проигранного матча с «Лейкерс», в котором Дончич, по традиции, много спорил с арбитрами:

«Я здесь не спаситель. Я не играю. Я наблюдаю, как и вы, ребята. Как команде нам нужно созреть. У нас много новых игроков, и мы должны повзрослеть, если хотим выиграть чемпионат. Нет ни одной молодой команды, которая когда-либо выигрывала чемпионат. Ни ментально, ни физически.

Нужно просто сосредоточиться на игре. Нельзя отвлекаться на свисток. Все мы видели много баскетбольных игр. Когда у вас большой перевес, вы знаете, в какую сторону прозвучит свисток».

Лука Дончич Фото: Jenkins/Getty Images

За то, как Дончич постоянно выпрашивает фолы, в интернете его уже прозвали «торговцем фолами» – в своё время так называли Джеймса Хардена в «Хьюстоне». Это очередной удар по репутации словенца, уже подпорченной историями с курением кальяна и набором лишнего веса. Но для него ещё не всё потеряно, и в этом сезоне в том числе.

Начнём с того, что в плей-офф счётчик технических обнуляется, а дисквалификация грозит только за семь нарушений подобного характера, полученных в постсезоне. То есть ещё не поздно собраться и побыть паинькой в оставшихся матчах регулярки. «Далласу» предстоит непростой отрезок в чемпионате, а выйти в плей-офф напрямую, конечно, хотелось бы. И пока приход Кайри Ирвинга особо не помог команде добиться желаемого, Дончичу пора бы перестать усложнять ситуацию. Ведь потеря лидера в условиях напряжённого календаря – пускай и всего на одну игру – может стать роковой для «Мэвс».