Стив Нэш назвал 24-летнего игрока, который может быть лучше него

Известный в прошлом баскетболист Стив Нэш отреагировал на слова обозревателя Майкла Грейнджа в социальных сетях.

«Никого не может быть лучше Стива Нэша – члена Зала славы, двукратного обладателя MVP, который также входит в топ-75 лучших игроков НБА. Не так ли? А может, и нет. Шей Гилджес-Александер в этом сезоне действует шедеврально», — писал Грейндж.

«Да, он может. Мне нравится его игра», — прокомментировал Нэш.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 24-летний игрок «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 31,3 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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