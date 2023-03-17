Харден: не думаю, что мы когда-либо видели такого центрового, как Эмбиид
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден поделился мнением о своём партнёре по команде, центровом Джоэле Эмбииде.
«Эмбиид — один из лучших «больших», когда-либо игравших в баскетбол. Я не думаю, что мы когда-либо видели такого же центрового. Он умеет обращаться с мячом, может бросать, может продавливать соперника. Я счастлив, что он играет за мою команду. Мы каждый день ищем возможность облегчить ему работу, а он отлично ведёт нас за собой», — цитирует Хардена Sixers Wire.
Джоэл Эмбиид претендует на звание самого ценного игрока сезона. В 55 матчах регулярного чемпионата франко-камерунский игрок набирал в среднем 33,5 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи.
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