«Парма-Пари» гарантировала себе участие в плей-офф Единой лиги ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» после победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» гарантировала себе участие в плей-офф турнира.
Напомним, встреча завершилась со счётом 67:55 в пользу «Парма-Пари».
После этой победы на счету пермяков 15 побед и 15 поражений, команда набрала в 30 встречах 45 очков. Второе и третье место занимают «Самара» и «Автодор», на счету которых по 43 очка, однако им предстоит очная встреча, что не позволит обеим командам опередить пермский клуб.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Минск» сыграет на домашнем паркете с «Астаной» из Казахстана. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится дома с «Астаной». Матч состоится 22 марта.
Новость по теме«Парма-Пари» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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