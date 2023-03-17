«Парма-Пари» гарантировала себе участие в плей-офф Единой лиги ВТБ

Пермская «Парма-Пари» после победы в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Напомним, встреча завершилась со счётом 67:55 в пользу «Парма-Пари».

После этой победы на счету пермяков 15 побед и 15 поражений, команда набрала в 30 встречах 45 очков. Второе и третье место занимают «Самара» и «Автодор», на счету которых по 43 очка, однако им предстоит очная встреча, что не позволит обеим командам опередить пермский клуб.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Минск» сыграет на домашнем паркете с «Астаной» из Казахстана. Встреча состоится 26 марта. «Парма-Пари» в следующем туре также встретится дома с «Астаной». Матч состоится 22 марта.