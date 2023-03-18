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Дерозан выразил поддержку Лонзо Боллу, которому предстоит очередная операция на колене

Дерозан выразил поддержку Лонзо Боллу, которому предстоит очередная операция на колене
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Звёздный форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан выразил поддержку своему партнёру по команде Лонзо Боллу, который должен перенести третью операцию на колене за последние 14 месяцев.

«У Лонзо отличное настроение каждый раз, когда мы с ним говорим или видимся. Чертовски хороший парень. То, что он улыбается при встрече с нами, о многом говорит. Меня волнует лишь его благополучие. Это больше, чем баскетбол. Конечно, на нём сказывается то, что он не может долгое время играть. Я беспокоюсь о нём, и меньше всего меня волнует то, что связано с командой. Думаю о душевном благополучии Лонзо и надеюсь, что он получит поддержку, которая ему нужна. Я смотрю на это с человеческой точки зрения, баскетбол здесь на последнем месте. Просто хочу, чтобы у него всё было хорошо», — цитирует Дерозана NBC Sports.

Последний раз Лонзо Болл выходил на площадку в январе прошлого года и уже перенёс две операции на колене.

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