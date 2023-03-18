«Приятные чувства». Макси Клебер отреагировал на победный бросок в матче с «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Максимилиан Клебер прокомментировал свой победный трёхочковый бросок в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:110).

«Сколько до этого совершал подобных бросков? Ноль. На самом деле приятные чувства и ощущения», — приводит слова Клебера обозреватель Washington Post Бен Голливер.

Напомним, немецкий баскетболист секунду до конца основного времени Клебер получил мяч после передачи разыгрывающего Кайри Ирвинга и совершил трёхочковый бросок под сирену, который принёс гостям победу.

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В нынешнем сезоне 31-летний Клебер принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, делая 3,7 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых – 36.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 36 победами при 35 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 21 марта (3:00 мск).