Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис прокомментировал свою ошибку, стоившую «Лейкерс» победы над «Маверикс»

Энтони Дэвис прокомментировал свою ошибку, стоившую «Лейкерс» победы над «Маверикс»
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американский форвард Энтони Дэвис прокомментировал исход встречи с «Даллас Маверикс» (110:111).

Напомним, «Даллас» вырвал победу на последней секунде встречи – решающим броском, после передачи Кайри Ирвинга отметился немец Макси Клебер.

«Тяжёлое поражение… Это было тяжёлое поражение. Кайри удерживал мяч около семи секунд, время было на исходе, а я пытался прочитать его. Я понимал, что они, вероятно, попытаются сделать последний бросок. Кайри сделал движение перед броском, но так и не бросил. Он вытянул меня на себя тем самым, и я подготовился к подбору, но пропустил передачу. После чего состоялся бросок», – сказал Дэвис в интервью Spectrum SportsNet.

Новость по теме
Ирвинг назвал ошибку Энтони Дэвиса, из-за которой «Лейкерс» проиграли «Далласу»

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023