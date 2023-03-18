Энтони Дэвис прокомментировал свою ошибку, стоившую «Лейкерс» победы над «Маверикс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американский форвард Энтони Дэвис прокомментировал исход встречи с «Даллас Маверикс» (110:111).
Напомним, «Даллас» вырвал победу на последней секунде встречи – решающим броском, после передачи Кайри Ирвинга отметился немец Макси Клебер.
«Тяжёлое поражение… Это было тяжёлое поражение. Кайри удерживал мяч около семи секунд, время было на исходе, а я пытался прочитать его. Я понимал, что они, вероятно, попытаются сделать последний бросок. Кайри сделал движение перед броском, но так и не бросил. Он вытянул меня на себя тем самым, и я подготовился к подбору, но пропустил передачу. После чего состоялся бросок», – сказал Дэвис в интервью Spectrum SportsNet.
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