Тренер «Индианы» Рик Карлайл назвал MVP нынешнего сезона НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен получить награду MVP по итогам регулярного сезона.

«Джоэл Эмбиид прямо сейчас, вероятно, является MVP — достаточно посмотреть на выступление его команды. Против него очень сложно подстраиваться», — приводит слова Карлайла клубный обозреватель Дастин Допирак.

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В нынешнем сезоне 29-летний Эмбиид принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 33,5 очка, делая 10,2 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,6, трёхочковых – 35,5.

«Филадельфия Сиксерс» занимает второе место в Восточной конференции с 48 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 21 марта (2:00 мск).