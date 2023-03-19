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Тренер «Индианы» Рик Карлайл назвал MVP нынешнего сезона НБА

Тренер «Индианы» Рик Карлайл назвал MVP нынешнего сезона НБА
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен получить награду MVP по итогам регулярного сезона.

«Джоэл Эмбиид прямо сейчас, вероятно, является MVP — достаточно посмотреть на выступление его команды. Против него очень сложно подстраиваться», — приводит слова Карлайла клубный обозреватель Дастин Допирак.

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В нынешнем сезоне 29-летний Эмбиид принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 33,5 очка, делая 10,2 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,6, трёхочковых – 35,5.

«Филадельфия Сиксерс» занимает второе место в Восточной конференции с 48 победами при 22 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 21 марта (2:00 мск).

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