Перасович назвал причины поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:78).

«Думаю, зрителям такие игры должны нравиться: открытые, с большим количеством плотной борьбы. Мы сегодня хотели победить, но на последних минутах соперник был точнее и удачливее. Нам в ключевые моменты не хватило немного при завершении атак – именно это стало фактором, предопределившим итоговый результат. В 4-й четверти в какой-то момент мы повели, но потом несколько раз подряд не реализовали хорошие броски, после чего соперник сразу забивал нам в ответ. Мои поздравления «Локомотиву-Кубань» с победой», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.