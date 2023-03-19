Перасович назвал причины поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:78).
«Думаю, зрителям такие игры должны нравиться: открытые, с большим количеством плотной борьбы. Мы сегодня хотели победить, но на последних минутах соперник был точнее и удачливее. Нам в ключевые моменты не хватило немного при завершении атак – именно это стало фактором, предопределившим итоговый результат. В 4-й четверти в какой-то момент мы повели, но потом несколько раз подряд не реализовали хорошие броски, после чего соперник сразу забивал нам в ответ. Мои поздравления «Локомотиву-Кубань» с победой», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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