«Худшее, что может произойти в карьере». Уильямс — о промахе в конце матча с «Ютой»
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Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Грант Уильямс высказался о своём промахе в финальном владении матча с «Ютой Джаз» (117:118).
«Это расстраивает, когда у тебя есть возможность помочь своей команде победить, но решающий бросок не получается реализовать. Это, наверное, самое неприятное, что может быть в карьере игрока», — приводит слова Уильямса ESPN.
Один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум подбодрил товарища по команде:
«Я не разочарован решением Гранта. Если бы он реализовал этот мяч, все были бы счастливы...» — сказал Тейтум.
Ранее атакующий защитник команды Джейлен Браун негативно высказался о болельщиках команды.
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