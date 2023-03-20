The Athletic: Джа Морант может вернуться к выступлениям на этой неделе
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Разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз», американец Джа Морант, ранее отстранённый на восемь матчей, может вернуться на площадку уже в игре с «Хьюстон Рокетс», которая состоится в четверг, 23 марта, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Напомним, Морант отбыл дисквалификацию за инцидент в ночном клубе, однако всё ещё не приступил к выступлениям. Американец был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.
Ранее в интервью Морант рассказал, чем занимался после отстранения из «Мемфиса».
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