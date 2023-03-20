«Лейкерс» планируют сыграть с Энтони Дэвисом в последнем бэк-ту-бэк сезона

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американский форвард Энтони Дэвис будет в составе в последних спаренных матчах регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает в своём подкасте журналист Крис Хайнс.

В последнем бэк-ту-бэк сезона «Лейкерс» сначала на выезде встретятся с «Ютой», а затем вернутся в Лос-Анджелес для игры с «Клипперс». Матчи состоятся в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 апреля мск соответственно.

Последний раз «Лейкерс» играли без Дэвиса в гостевом матче с «Хьюстоном» в ночь с 15 на 16 апреля мск, в котором уступили со счётом 114:110.

Ранее в интервью Дэвис прокомментировал свою ошибку, стоившую «Лейкерс» победы на последней секунде в игре с «Далласом».

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