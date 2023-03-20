«Лейкерс» планируют сыграть с Энтони Дэвисом в последнем бэк-ту-бэк сезона
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американский форвард Энтони Дэвис будет в составе в последних спаренных матчах регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает в своём подкасте журналист Крис Хайнс.
В последнем бэк-ту-бэк сезона «Лейкерс» сначала на выезде встретятся с «Ютой», а затем вернутся в Лос-Анджелес для игры с «Клипперс». Матчи состоятся в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 апреля мск соответственно.
Последний раз «Лейкерс» играли без Дэвиса в гостевом матче с «Хьюстоном» в ночь с 15 на 16 апреля мск, в котором уступили со счётом 114:110.
Ранее в интервью Дэвис прокомментировал свою ошибку, стоившую «Лейкерс» победы на последней секунде в игре с «Далласом».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 20 марта 2023
-
21:17
-
20:50
-
19:55
-
19:02
-
18:05
-
16:06
-
16:01
-
15:15
-
14:56
-
14:10
-
12:54
-
11:52
-
11:49
-
10:56
-
10:01
-
09:57
-
09:48
-
09:00
-
08:40
-
07:08
-
06:51
-
05:36
- 19 марта 2023
-
23:46
-
21:20
-
20:41
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
17:44
-
17:30
-
15:58
-
14:46
Партнерский контент