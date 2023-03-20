Стали известны новые подробности о восстановлении Кевина Дюранта

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Финикс Санз», американский ветеран Кевин Дюрант может вернуться на площадку после травмы уже к концу марта, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания.
«Санз» оптимистичны. Они, очевидно, не будут торопиться, но есть надежда, что Кевин Дюрант вернётся в строй до конца марта», – сказал Чарания в эфире FanDuel TV.
Напомним, Дюрант выбыл из-за растяжения левого голеностопного сустава на разминке перед матчем с «Оклахома-Сити Тандер», состоявшимся 9 марта.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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