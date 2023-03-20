«Скучаю по всем». Шакил О’Нил опубликовал фото из больницы

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях.

Так, бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт сфотографировался, лёжа на больничной койке с капельницей, из-за чего взволновал фанатов.

«Скучаю по всем вам», – написал О’Нил.

Фото: из личного архива Шакила О'Нила

Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.

Ранее О’Нил похвастался завидной для его возраста физической формой, пошутив, что на тренировки его «вдохновил» пример Чарльза Баркли, а также заявил, что хотел бы сняться в рекламе нижнего белья.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: