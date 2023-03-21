«Шарлотт» продаёт билеты на домашние матчи за $ 1

Команда Национальной баскетбольной лиги «Шарлотт Хорнетс» снизила цену для зрителей на домашние матчи. Это происходит на фоне новости о том, что легенда баскетбола Майкл Джордан решил расстаться с контрольным пакетом акций клуба.

На матч с «Индианой Пэйсерс» стандартный входной билет стоил $ 15. Однако за несколько часов до начала встречи на сайте можно было выкупить билет всего за $ 1.

Майкл Джордан приобрёл долю в «Шарлотт» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: