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Ирвинг рассказал о повреждении после столкновения с Диллоном Бруксом

Ирвинг рассказал о повреждении после столкновения с Диллоном Бруксом
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал, что у него повторно обострилась боль в на большом пальце правой ноги, когда Диллон Брукс («Мемфис Гриззлиз») наступил ему на пятку во время матча. Об этом сообщает журналистка Келли Каплан в своих социальных сетях.

Баскетболист также заявил, что планирует «использовать все возможности в ближайшие 48 часов», чтобы залечить травму и свести к минимуму пропущенное время.

Ирвинг в этом сезоне в среднем набирает 27,4 очка, совершает 5,1 подбора и отдаёт 5,6 передачи.

После 72 игр регулярного чемпионата «Даллас» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 побед при 36 поражениях.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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