Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

О’Нил рассказал о состоянии здоровья после операции

О’Нил рассказал о состоянии здоровья после операции
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

«Обращаюсь ко всем, кто беспокоится. Во-первых, огромное вам всем спасибо. И, наконец, я в порядке. Просто нужно было сделать кое-какую операцию. Сейчас я в порядке и нет повода для беспокойства», — написал О’Нил.

Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.

Ранее О’Нил похвастался завидной для его возраста физической формой, пошутив, что на тренировки его «вдохновил» пример Чарльза Баркли, а также заявил, что хотел бы сняться в рекламе нижнего белья.

Новость по теме
«Мне нравится создавать сумасшедшую мотивацию». О'Нил показал актуальную форму
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023