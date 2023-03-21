О’Нил рассказал о состоянии здоровья после операции
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.
«Обращаюсь ко всем, кто беспокоится. Во-первых, огромное вам всем спасибо. И, наконец, я в порядке. Просто нужно было сделать кое-какую операцию. Сейчас я в порядке и нет повода для беспокойства», — написал О’Нил.
Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.
Ранее О’Нил похвастался завидной для его возраста физической формой, пошутив, что на тренировки его «вдохновил» пример Чарльза Баркли, а также заявил, что хотел бы сняться в рекламе нижнего белья.
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