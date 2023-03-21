«Решающая игра». Данило Николич — о матче с «Самарой»

Форвард «Автодора» Данило Николич дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

«Перед нами решающая игра, и мы прекрасно это осознаём. Знаем, как они играют, и испытываем к сопернику большое уважение. Мы также верим, что у нас есть талант и возможности выиграть эту игру. Для того чтобы сделать это, мы должны быть очень сосредоточены и быть на пике нашей игры», — приводит слова Николича пресс-служба команды.

Напомним, команды перед этой встречей имеют по 43 очка и делят третье место в группе «Б», из которой в плей-офф выходят только два коллектива. Игра состоится сегодня, 21 марта, в 18:00 по московскому времени.

Ранее по поводу предстоящей встречи высказался главный тренер «Самары» Сергей Базаревич.