«Фенербахче» проиграл «Милану» в Евролиге

В Стамбуле завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Фенербахче» на стадионе «Улкер Спортс Арена» встречался с «Олимпией Милан» и проиграл со счётом 75:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американский защитник Шабазз Напьер, который набрал 26 очков. Его партнёр по команде Тимоте Луваву-Кабарро отметился 19 набранными очками.

В составе «Фенербахче» самым результативным игроком стал центровой Джонатан Мотли — у него 22 очка. Защитник Марко Гудурич записал на свой счёт 19 очков.

После 29 туров «Фенербахче» располагается на пятом месте в турнирной таблице с 17 победами. «Олимпия Милан» выиграла 13 матчей и занимает 12-ю строчку.