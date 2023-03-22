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Инсайдер: в «Клипперс» обеспокоены из-за травмы Пола Джорджа

Инсайдер: в «Клипперс» обеспокоены из-за травмы Пола Джорджа
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» всерьёз обеспокоена травмой своего звёздного игрока, американца Пола Джорджа, сообщил обозреватель Шэмс Чарания.

Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101), состоявшемся сегодня, 22 марта.

«Он покинул арену на костылях, после чего его увезли. В «Клипперс» серьёзно обеспокоены характером его травмы», – сказал Чарания в эфире FanDuel TV.

В настоящий момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 38 побед и потерпев 35 поражений. Свой следующий матч команда проведёт в пятницу, 24 марта, и примет на домашней площадке «Оклахома-Сити Тандер», начало встречи – в 5:30 мск.

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