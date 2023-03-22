Эксперт: из чернокожих, выбравших MVP в 2022 году, большая часть проголосовала за Йокича

Обозреватель издания The Athletic Сэм Аник проанализировал слова экс-игрока НБА Кендрика Перкинса, заявившего, что белые баскетболисты получают награду самого ценного игрока по итогам сезона благодаря голосам белых избирателей.

«Обсуждение лишается доверия, когда не подтверждается фактами. Перкинс заявил, что 80% голосующих за MVP – белые. Однако это цифра составляет 63% (63 голоса из 100). Из них 69,8% (44 голоса) проголосовали за Йокича в сезоне-2022.

Чернокожих избирателей было 25. В данной группе лидером стал Йокич, за него отдали свой голос 48% (12 человек), Эмбиид стал вторым – 44% (11 голосов), Яннис стал третьим – 8% (2 голоса). Делайте с этими числами, что пожелаете, но они настоящие», – приводит слова Аника сайт издания.