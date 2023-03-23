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Джоэл Эмбиид сыграет с «Голден Стэйт», несмотря на повреждение в игре с «Чикаго»

Джоэл Эмбиид сыграет с «Голден Стэйт», несмотря на повреждение в игре с «Чикаго»
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид примет участие в грядущем матче команды с «Голден Стэйт», сообщил инсайдер Кит Помпей в социальной сети.

По информации источника, у Эмбиида обнаружена лёгкое растяжение правой игры. Это не помешает ему принять участие в следующем же матче регулярного сезона НБА.

Эмбиид получил травму икроножной мышцы ещё в прошлом матче с «Чикаго Буллз». Тогда баскетболист пропустил вторую половину матча.

В нынешнем сезоне Джоэл Эмбиид в 58 матчах набирал в среднем за игру 33,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи. Статистика Николы Йокича — 24,7 очка, 11,9 подбора и 9,9 в среднем за игру при 64 проведённых матчах. Это два главных претендента на MVP сезона.

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