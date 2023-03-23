«Даллас» после тайм-аута вышел защищаться на чужую половину площадки. Видео

Во время матча Национальной баскетбольной лиги между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошёл курьёзный случай. Игроки «Далласа» после тайм-аута в конце третьей четверти вышли защищаться не на ту половину площадки, из-за чего соперник забил лёгкие два очка.

Примечательно, что сама встреча завершилась победой «воинов» в два очка (127:125).

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач. Суперзвезда НБА Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 ассистов.