«Даллас» после тайм-аута вышел защищаться на чужую половину площадки. Видео
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Во время матча Национальной баскетбольной лиги между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» произошёл курьёзный случай. Игроки «Далласа» после тайм-аута в конце третьей четверти вышли защищаться не на ту половину площадки, из-за чего соперник забил лёгкие два очка.
Примечательно, что сама встреча завершилась победой «воинов» в два очка (127:125).
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.
Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач. Суперзвезда НБА Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 ассистов.
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