Динвидди: от того, завоюет ли Леброн ещё перстень, может зависеть, станет ли он величайшим

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Если ты не изменил культуру, как Аллен Айверсон или Стеф Карри, и если ты не Коби, Майкл или Леброн, о тебе не говорят. Я понимаю, почему эти парни гонятся за перстнями. От того, завоюет ли Леброн ещё один перстень, может зависеть, станет ли он величайшим игроком в истории или нет», — приводит слова Динвидди Bleacher Report.

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Сейчас Леброн Джеймс восстанавливается после травмы. Последний раз он выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели. Недавно появилась информация о том, что баскетболист сможет восстановиться к играм плей-офф.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.

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