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Патрик Беверли: не занимаюсь любовью в ночь перед играми

Патрик Беверли: не занимаюсь любовью в ночь перед играми
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли рассказал, почему не занимается любовью перед матчами Национальной баскетбольной лиги.

«Вообще не занимаюсь любовью в ночь перед играми. Я бы предпочёл лёгкость в ногах, но жена меня всё равно прибьёт… Не хочу слишком углубляться в это», — приводит слова Беверли Complex.

В феврале Патрик Беверли покинул «Лейкерс» в рамках обмена на Мо Бамбу и перешёл в «Орландо Мэджик». Позже разыгрывающий договорился о выкупе своего контракта и перешёл в «Чикаго» на правах свободного агента.

Также Беверли заявил, что намерен помешать «Лейкерс» попасть в плей-офф НБА в нынешнем сезоне.

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Комментарии
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Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
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