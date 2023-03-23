Патрик Беверли: не занимаюсь любовью в ночь перед играми

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли рассказал, почему не занимается любовью перед матчами Национальной баскетбольной лиги.

«Вообще не занимаюсь любовью в ночь перед играми. Я бы предпочёл лёгкость в ногах, но жена меня всё равно прибьёт… Не хочу слишком углубляться в это», — приводит слова Беверли Complex.

В феврале Патрик Беверли покинул «Лейкерс» в рамках обмена на Мо Бамбу и перешёл в «Орландо Мэджик». Позже разыгрывающий договорился о выкупе своего контракта и перешёл в «Чикаго» на правах свободного агента.

Также Беверли заявил, что намерен помешать «Лейкерс» попасть в плей-офф НБА в нынешнем сезоне.