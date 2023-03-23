Майк Браун сравнил Домантаса Сабониса с Дрэймондом Грином
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Известный американский специалист Майк Браун поделился мнением о тяжёлом литовском форварде «Сакраменто Кингз» Домантасе Сабонисе. Браун сравнил его с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.
«Он больше походит на Дрэймонда Грина, как и любой другой игрок, выступающий на позиции бигмена. Он может работать на щите: взять подбор в нападении, а затем грамотно разыграть новое владение», — приводит слова Брауна ESPN US.
Напомним, Браун работал ассистентом главного тренера «Уорриорз» с 2016 по 2022 год.
Сабонис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 12,5 подбора и отдавал 7,3 передачи.
Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:
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