Майк Браун сравнил Домантаса Сабониса с Дрэймондом Грином

Известный американский специалист Майк Браун поделился мнением о тяжёлом литовском форварде «Сакраменто Кингз» Домантасе Сабонисе. Браун сравнил его с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

«Он больше походит на Дрэймонда Грина, как и любой другой игрок, выступающий на позиции бигмена. Он может работать на щите: взять подбор в нападении, а затем грамотно разыграть новое владение», — приводит слова Брауна ESPN US.

Напомним, Браун работал ассистентом главного тренера «Уорриорз» с 2016 по 2022 год.

Сабонис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 12,5 подбора и отдавал 7,3 передачи.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: