Названа команда НБА, которая может расстаться со своим главным тренером

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю может покинуть команду в случае неудачного завершения нынешнего сезона. Об этом рассказал авторитетный обозреватель НБА Джейк Фишер.
«Ходили разговоры, что Тай Лю теоретически может оставить всю эту ситуацию в определённый момент времени. Как мне кажется, многое поставлено на карту для «Клипперс», — сказал Фишер в подкасте Yahoo Sports.
В настоящий момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Клипперс» одержали 39 побед и потерпели 35 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (49 побед – 24 поражения).
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