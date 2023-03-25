«Мемфис» официально гарантировал себе участие в плей-офф

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 151:114.
Благодаря этой победе «Мемфис» стал пятой командой, которая гарантировала себе участие в матчах навылет. Другими командами являются «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Денвер Наггетс». «Гриззлиз» идут вторыми в таблице Запада с 46-ю победами и 27-ю поражениями.
В прошлом году «Мемфис» также вышел в плей-офф и остановился на стадии полуфиналов Западной конференции, где уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2:4 в серии.
Команда из штата Теннесси никогда за свою историю не выходила в финал НБА.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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