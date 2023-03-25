Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла

В большом перерыве матча регулярного чемпионата НБА между «Ютой Джаз» и «Милуоки Бакс», состявшемся этой ночью на «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити, произошла забавная сцена.

Один из арбитров встречи Джеймс Уильямс решил развлечь зрителей, покатавшись по площадке на квадроцикле.

Пользователи соцсетей сравнили Уильямса со скандальным американским рэпером Гуччи Мейном, известного своим крутым нравом и постоянными проблемами с законом.

Сам матч получился сверхрезультативным. Победу в нём со счётом 144:116 одержали гости.

«Юта» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НБА с процентом побед 0,479. «Милуоки» лидирует в Восточной конференции с процентом побед 0,726 и уже гарантировал себе место в плей-офф.