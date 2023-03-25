Мэлоун — о возможном MVP Йокича: этот ажиотаж принял по-настоящему уродливые формы

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун считает, что разговоры о возможной награде самому ценному игроку (MVP) по итогам сезона могут негативно сказываться на сербском центровом клуба Николе Йокиче.

«Я могу только представить, как тяжело не отвлекаться на это. Я думаю, что в этом году, по сравнению с двумя предыдущими годами, ажиотаж вокруг MVP принял по-настоящему уродливые, нездоровые формы. Я думаю это отвлекает много людей, включая его», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

Напомним, вчера, 24 марта, официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.