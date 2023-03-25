Т. Фрейзер: приехать сюда и играть за «Зенит» — это невероятно
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Американский защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился эмоциями от выступлений в составе клуба с берегов Невы.
«Это очень эмоциональный сезон. Я, честно говоря, даже не думал, что так все сложится, а оно начало складываться очень быстро. Я много и упорно работал, но даже с учетом этого иметь возможность приехать сюда и играть за «Зенит» — это невероятно. Действительно особый год, и он еще не окончен», — сказал Фрейзер в интервью на официальном сайте БК «Зенит».
Напомним, американец присоединился к чемпионам Единой лиги ВТБ в феврале этого года. В семи сыгранных к этому моменту матчах за команду Хавьера Паскуаля на счету Фрейзера 18 очков, 2,3 подборов, 0,4 перехватов и 5,4 передач в среднем за игру.
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