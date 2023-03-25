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Ирвинг предложил недовольным болельщикам «Далласа» самим выйти на площадку

Ирвинг предложил недовольным болельщикам «Далласа» самим выйти на площадку
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал негативную реакцию фанатов техасской команды на поражение в матче с «Шарлотт Хорнетс» (109:117).

«Освистывание и недовольство? И что с того? Мы хотим победить, и только пятеро могут представлять «Маверикс». Если болельщики хотят поменяться местами, милости просим», – приводит слова Ирвинга инсайдер ESPN Тим Макмэхон в социальных сетях.

Отметим, что после прихода Ирвинга в техасский клуб, «Маверикс» выиграли с ним в составе только три игры, проиграв при этом семь.

Свой следующий матч в регулярном чемпионате НБА «Даллас» проведёт так же с «Шарлотт», однако на сей раз — на площадке «Хорнетс».

Команда Джейсона Кидда занимает 11-е место в таблице Западной конференции НБА, имея процент побед 0,486.

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