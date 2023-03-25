МБА одержала выездную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Московский клуб МБА в гостях нанёс поражение «Пари Нижний Новгород» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (69:55).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Даниил Касаткин, на счету которого девять очков. В составе хозяев лучшим стал форвард Александр Чадов, набравший шесть очков.

Это вторая победа московского коллектива над командой Зорана Лукича за последние 10 дней. 15 марта МБА одержала победу на своей площадке — 71:67.

МБА занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 46,9. «Пари Нижний Новгород» идёт строчкой выше с процентом побед 53,1.

В следующем матче команда Василия Карасёва сыграет 1 апреля в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».