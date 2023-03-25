Дрэймонд Грин назвал действующего игрока НБА, против которого тяжелее всего защищаться

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американский форвард Дрэймонд Грин назвал действующего члена лиги, против которого ему тяжелее всего защищаться.

Им оказался претендент на звание MVP в нынешнем сезоне центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший в матче с «Уорриорз» (112:120), состоявшемся сегодня, 25 марта, впечатляющие 46 очков.

«Эмбиид сказал: «Знаешь, почему я сегодня так играл? Ты сказал, что от Йокича тяжелее всего защищаться, и я принял это на личный счёт». И вот что я хочу сказать – против Джоэла защищаться тяжелее всего», – сказал Грин на пресс-конференции.

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