Дрэймонд Грин назвал действующего игрока НБА, против которого тяжелее всего защищаться
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американский форвард Дрэймонд Грин назвал действующего члена лиги, против которого ему тяжелее всего защищаться.
Им оказался претендент на звание MVP в нынешнем сезоне центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший в матче с «Уорриорз» (112:120), состоявшемся сегодня, 25 марта, впечатляющие 46 очков.
«Эмбиид сказал: «Знаешь, почему я сегодня так играл? Ты сказал, что от Йокича тяжелее всего защищаться, и я принял это на личный счёт». И вот что я хочу сказать – против Джоэла защищаться тяжелее всего», – сказал Грин на пресс-конференции.
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