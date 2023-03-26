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Джефф Грин исполнил изящный данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо. Видео

Джефф Грин исполнил изящный данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо. Видео
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В Денвере (США) на стадионе «Пепси-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:106.

Форвард «Денвера» Джефф Грин исполнил шикарный постер-данк через греческого форварда Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

36-летний ветеран НБА набрал в этом матче семь очков за неполные 20 минут на площадке. Яннис, в свою очередь, отметился 31 очком, девятью подборами и четырьмя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Грин набирает в среднем 7,8 очка, 2,5 подбора и 1,1 ассиста. Цифры Адетокунбо таковы: 31,1 очка, 11, 8 подбора и 5,6 ассиста.

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