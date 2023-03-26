Кавай Леонард получил повреждение во время матча с «Нью-Орлеаном»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:131) получил травму лица, об этом заявил журналист Лоу Мюррей.

Кавай Леонард в данном матче набрал 12 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи.

«Мне сказали, что беспокойство по поводу Кавая Леонарда относительно невелико. У него болит голова после попадания по лицу, но это единственная проблема на данный момент. Мы надеемся, что завтра ему станет лучше, но прямо сейчас ничего тревожного нет», — написал Мюррей на своей странице в социальных сетях.

Следующий свой матч «Клипперс» проведут на домашней площадке с «Чикаго Буллз» в ночь с 27 на 28 марта мск.