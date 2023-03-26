Гилберт Аренас: я никак не мог победить Уэйда

Трёхкратный участник Матча всех звёзд, бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил о периоде выступления за «Вашингтон Уизардс» и противостоянии с Дуэйном Уэйдом.
«У «Уизардс» не было шансов в Юго-Восточном дивизионе, и у меня не было шансов. У нас был «Майами Хит»… Да, я никак не мог победить Дуэйна Уэйда», — сказал Гилберт Аренас во время подкаста Gil's Arena.
Гилберт Аренас выступал за «Вашингтон Уизардс» с 2003 по 2010 год. Аренас был признан самым прогрессирующим игроком НБА (2003) и самым ценным игроком Матча восходящих звёзд НБА (2003).
Также баскетболист трижды становился участником Матча всех звёзд Ассоциации (2005, 2006, 2007). Отметим, что за время его выступления в составе «Уизардс» Дуэйну Уэйду из «Майами» один раз удалось стать чемпионом НБА (2006).
Дуэйн Уэйд посетил матч «Майами» — «Нью-Йорк»:
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