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«Это невозможно». Главный тренер «Милуоки» — о защите против Йокича

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (106:129) высказался о центровом Николе Йокиче.

«Как защищаться против Йокича? Боюсь, это невозможно», — цитирует Буденхольцера обозреватель The Athletic Эрик Нем.

Напомним, 24 марта официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Йокич идёт на втором месте. Следом за ним расположился тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.