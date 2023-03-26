Паскуаль подвёл итоги регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу итогов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором клуб из Санкт-Петербурга занял третье место.
«Слушайте, до этого момента у нас было два турнира: в одном мы победили, во втором дошли до финала и не смогли победить. Сейчас мы в плей-офф другого турнира. Оценку можно будет давать после окончания сезона, точно не сейчас. В своём первом сезоне, когда я работал в Санкт-Петербурге, мы выиграли регулярку и проиграли в полуфинале ЦСКА.
Так что самое важное — это то, как ты заканчиваешь сезон. Если я всё же должен что-то сказать о регулярке, то скажу, что это было невероятно сложно. В какие-то моменты травмы были просто у всех игроков! С этим сложно работать, потому что, когда игроки возвращаются после повреждений, тебе нужно помочь им вернуться на прежний уровень, и это тоже работа.
Иногда игроки проводили на площадке слишком много времени, потому что их просто некем было заменить. Должен сказать, что у нас был сложный сезон, но, надеюсь, что в плей-офф всё будет нормально, все будут здоровы и «Зенит» сможет достичь своих целей», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
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