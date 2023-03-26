Паскуаль — о победе в матче с УНИКСом: шаг за шагом начали чувствовать свою игру

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы команды в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (83:78).

«Думаю, что для болельщиков это была неплохая игра. Обе команды старались хорошо играть в обороне и в нападении за один матч до старта плей-офф. Мы начали не так хорошо, в начале матча играли слишком напряжённо, поэтому за первую четверть команда совершила пять потерь.

Это слишком много. Но шаг за шагом мы начали чувствовать свою игру, это всё началось с защиты, а уже во второй половине, я думаю, мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.