В «Енисее» высказались по поводу победы над «Самарой», которая вывела их на 9-е место

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу победы в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (79:74), которая позволила его команде выйти на девятое место.

«Очень радостно, что выиграли игру. Имели преимущество в 20 очков, но в последней четверти сделали 9 потерь. Нам очень важно, что мы закончили сезон с 14 победами, и я думаю, что мы можем быть довольны этим сезоном. Но очень жаль, что нам не повезло с выходом в плей-офф», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самыми результативным игроками матча в составе победителей стали Суприм Ханна и Владислав Трушкин, набравшие по 11 очков. 10 очков на свой счёт записал Анджело Уорнер. В составе «Самары» по 14 очков набрали американцы Кей Си Риверс и Джеймс Эннис. Напомним, для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ.

