«У нас просто закончился «бензин». Киселёв — о поражении в заключительной игре сезона

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу поражения команды в заключительной игре сезона.

Напомним, казахстанский коллектив уступил «Минску» со счётом 69:84.

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Что касается нас, мы тоже хотели закончить чемпионат на мажорной ноте, особенно с учётом того, что в регулярном сезоне мы с соперником уже встречались и обыгрывали его. Это показала первая половина, хотя было достаточно много претензий к команде по поводу подбора на своём щите. Но во второй половине, объективно говоря, у нас просто закончился «бензин» в нападении — в связи с тем, что за последние 10 дней мы проводили четвёртую игру на выезде, с двойными перелётами. Это очень тяжело физически, морально. Но парни держались первую половину, а во второй просто по объективным причинам закончился ресурс», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.