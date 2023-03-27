Патрик Беверли показал жест «слишком маленький» Леброну Джеймсу. Видео
Поделиться
Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли показал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу жест, который можно интерпретировать как «слишком маленький». Это случилось после того, как Беверли забросил два очка в момент, когда его опекал Джеймс.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лейкерс» и «Буллз» состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц и набрал 19 очков. Ранее Джеймс прокомментировал своё участие в матче.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2023
-
10:21
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:00
-
06:16
-
04:01
-
01:18
-
00:20
- 26 марта 2023
-
23:24
-
23:09
-
22:09
-
21:33
-
21:10
-
20:42
-
20:12
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:24
-
17:59
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:33
-
16:13
-
16:05
-
14:56
-
14:44
-
12:35
Партнерский контент