Патрик Беверли показал жест «слишком маленький» Леброну Джеймсу. Видео

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли показал лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу жест, который можно интерпретировать как «слишком маленький». Это случилось после того, как Беверли забросил два очка в момент, когда его опекал Джеймс.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лейкерс» и «Буллз» состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц и набрал 19 очков. Ранее Джеймс прокомментировал своё участие в матче.

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