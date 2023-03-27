«Зенит» встретится с МБА в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион России, петербургский «Зенит» узнал соперника по первому раунду плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда начнёт защиту титула со встречи с дебютантом турнира – московским МБА. «Зенит» закончил регулярный чемпионат на третьем месте, а его соперник – на шестом.

Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед. Первые два матча состоятся на паркете «Сибур Арены» 1 и 3 апреля, затем серия продолжится в Москве. При необходимости пятый матч состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Открыта продажа билетов на матчи первого раунда, минимальная цена — 200 рублей.

Также в продаже:

— мини-абонемент на весь четвертьфинал (включены матчи 1, 3, 11* апреля).

— мини-абонемент на все матчи плей-офф.

Билеты можно приобрести на сайте.

Напомним, в этом сезоне команды провели уже пять матчей: четыре в рамках чемпионата и один в кубке. «Зенит» одержал победу в четырёх встречах, в том числе в полуфинале Кубка России.

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