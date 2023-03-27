Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» встретится с МБА в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

«Зенит» встретится с МБА в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион России, петербургский «Зенит» узнал соперника по первому раунду плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда начнёт защиту титула со встречи с дебютантом турнира – московским МБА. «Зенит» закончил регулярный чемпионат на третьем месте, а его соперник – на шестом.

Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед. Первые два матча состоятся на паркете «Сибур Арены» 1 и 3 апреля, затем серия продолжится в Москве. При необходимости пятый матч состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Открыта продажа билетов на матчи первого раунда, минимальная цена — 200 рублей.
Также в продаже:
— мини-абонемент на весь четвертьфинал (включены матчи 1, 3, 11* апреля).
— мини-абонемент на все матчи плей-офф.

Билеты можно приобрести на сайте.

Напомним, в этом сезоне команды провели уже пять матчей: четыре в рамках чемпионата и один в кубке. «Зенит» одержал победу в четырёх встречах, в том числе в полуфинале Кубка России.

*Реклама 0+
Рекламодатель: ООО БК «Зенит»

Материалы по теме
«Если клубу взять новую высоту поможет обещание нанести тату, то я готов»
Эксклюзив
«Если клубу взять новую высоту поможет обещание нанести тату, то я готов»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023