Джейлен Бэрфорд объяснил, почему ЦСКА смог совершить рывок 12:0 в четвёртой четверти

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд высказался о матче с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась 26 марта на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:74. В заключительной десятиминутке при счёте 70:65 армейцы совершили рывок 12:0, доведя своё преимущество до 82:65.

«Почему ЦСКА так стремительно оторвался? Мы потеряли концентрацию. Совершили две или три нелепые потери подряд, и отрыв мгновенно вырос до двузначного. Часть матча с ЦСКА мы отыграли достаточно хорошо, нашли силы сравнять счёт в третьей четверти.

Но потом эти ошибки… Мы недобрали очков 10 в самые ключевые моменты матча. Всё могло сложиться совсем по-другому, набери мы эти очки», — приводит слова Бэрфорда пресс-служба «Локомотива-Кабань».