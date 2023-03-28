Лука Дончич отдал невероятную передачу при двойной опеке. Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 127:104.
В одном из эпизодов игры разыгрывающий из Словении Лука Дончич отметился уникальным приёмом. Он отдал невероятную передачу при двойной опеке.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Таким образом, «Индиана» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, прервал серию поражений из четырёх матчей. В следующем матче «Индиана» сыграет с «Милуоки Бакс», а «Даллас» встретится с «Филадельфией Сиксерс».
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