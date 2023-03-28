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Болельщики поиздевались над Эмбиидом из-за пропуска матча против Йокича. Фото

Болельщики поиздевались над Эмбиидом из-за пропуска матча против Йокича. Фото
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 19, Браун - 18, Портер - 15, Гордон - 12, Браун - 8, Грин - 8, Ннаджи - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Рид - 16, Харрис - 16, Макдэниелс - 14, Ньянг - 8, Хаус - 8, Мелтон - 7, Коркмаз - 6, Харрелл - 3, Милтон - 2, Спрингер - 2, Дедмон, Кинг, Маккланг, Такер, Харден, Эмбиид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из-за повреждения икроножной мышцы матч пропускал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид. Таким образом, он пропустил последнюю очную встречу регулярного сезона против сербского центрового Николы Йокича, с которым он конкурирует за звание MVP в этом году.

Фанаты «Денвера» посмеялись над этим, развесив по арене плакаты с надписью: «Пропал человек. Описание: нет MVP, нет попаданий в первую сборную всех звёзд НБА. Высокий. В последний раз появлялся в Денвере в 2019 году».

Ироничный плакат с Эмбиидом

Ироничный плакат с Эмбиидом

Фото: Социальные сети Харрисона Винда

Никола Йокич завершил эту встречу, оформив очередной трипл-дабл: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

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