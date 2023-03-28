Болельщики поиздевались над Эмбиидом из-за пропуска матча против Йокича. Фото

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.

Из-за повреждения икроножной мышцы матч пропускал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид. Таким образом, он пропустил последнюю очную встречу регулярного сезона против сербского центрового Николы Йокича, с которым он конкурирует за звание MVP в этом году.

Фанаты «Денвера» посмеялись над этим, развесив по арене плакаты с надписью: «Пропал человек. Описание: нет MVP, нет попаданий в первую сборную всех звёзд НБА. Высокий. В последний раз появлялся в Денвере в 2019 году».

Ироничный плакат с Эмбиидом Фото: Социальные сети Харрисона Винда

Никола Йокич завершил эту встречу, оформив очередной трипл-дабл: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.