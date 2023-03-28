Болельщики поиздевались над Эмбиидом из-за пропуска матча против Йокича. Фото

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.
Из-за повреждения икроножной мышцы матч пропускал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид. Таким образом, он пропустил последнюю очную встречу регулярного сезона против сербского центрового Николы Йокича, с которым он конкурирует за звание MVP в этом году.
Фанаты «Денвера» посмеялись над этим, развесив по арене плакаты с надписью: «Пропал человек. Описание: нет MVP, нет попаданий в первую сборную всех звёзд НБА. Высокий. В последний раз появлялся в Денвере в 2019 году».
Ироничный плакат с Эмбиидом
Фото: Социальные сети Харрисона Винда
Никола Йокич завершил эту встречу, оформив очередной трипл-дабл: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.
- 28 марта 2023
-
09:35
-
09:17
-
08:38
-
07:55
-
07:55
-
07:53
-
07:41
-
06:52
-
06:45
-
06:32
-
04:58
-
01:04
-
00:11
- 27 марта 2023
-
22:53
-
22:30
-
22:03
-
21:00
-
19:54
-
19:02
-
18:50
-
18:11
-
17:57
-
16:59
-
16:47
-
16:19
-
15:39
-
15:20
-
14:26
-
13:43
-
13:23
-
12:48
-
12:03
-
11:15
-
10:52
-
10:21